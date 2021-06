Tous à moto cet été !

En solo ou en bande, la moto n'a jamais connu un tel engouement. Avec le déconfinement et l'envie irrépressible de liberté, les stages de permis deux-roues ont été pris d'assaut.

Ils ont eu un déclic pendant le confinement. Leurs vacances cet été, ce sera l'Auvergne en deux-roues. En décembre dernier, Gaspard a passé son permis avant d'acheter une moto tout terrain. Le symbole d'une liberté retrouvée : "On charge la moto, on part, on s'arrête où on veut. On est vraiment au contact de la nature qui nous a manqué pendant quelque temps. C'est ça qu'on a envie de retrouver."

Toute l'info sur Le WE

Comme eux, de nombreux Français ont décidé de passer leurs permis avec un budget d'environ 800 euros. Dans cette moto-école en région parisienne, toutes les formations affichent complet pour cet été. C'est 20% d'inscriptions supplémentaires en un an, mais pas plus de places d'examen. Un casse-tête pour le patron de cette moto-école.

La France compte 2,5 millions de motards. Les femmes sont de plus en plus nombreuses, presque deux fois plus dans les moto-écoles et dans les clubs. Mais côté équipement, il y a encore du chemin à faire. À Bordeaux, Camille et son amie ont créé leur propre marque de vêtements, faute de choix en rayon. "Nous ce qu'on fait, ce qu'on met des protections plus fines, plus légères".

Parmi les clients, on a rencontré Shany, 22 ans. Cette skateuse professionnelle a passé son permis moto en accéléré il y a tout juste six mois. Elle est fière de faire partie de la nouvelle génération de bikeuse. "Ça fait super plaisir de se rendre compte qu'on n'est pas seule et qu'on peut rouler avec d'autres filles".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.