Nous sommes tous vaccinés au bureau, devons-nous quand même porter le masque ? Le 20H vous répond

Puis-je me faire tester sur mon temps de travail ?

Non, même si c'est pour travailler, vous n'obtiendrez pas gain de cause car c'est votre choix de vous faire tester plutôt que vacciner. C'est votre décision personnelle et donc votre employeur n'a pas à en subir les conséquences. Concrètement, vous allez non seulement devoir vous faire tester sur votre temps libre mais aussi payer les tests de votre poche quand ils deviendront payants en octobre. Pas question donc de les faire passer en note de frais.

Peut-on me demander un pass sanitaire lors d'un entretien d'embauche ?

Non car cela ouvrirait la voie à la discrimination à l'embauche. Cet employeur pourrait favoriser le candidat ayant un pass sanitaire valide voire celui qui est vacciné. Cela serait illégal. L'entreprise, si elle est soumise au pass sanitaire, peut uniquement rappeler que c'est une condition pour y travailler.

