Toussaint : les Français plébiscitent toujours le chrysanthème pour fleurir les tombes

C’est une tradition. À chaque 1er novembre, les cimetières fleurissent aux couleurs des chrysanthèmes. Chaque année, ce couple en apporte et vient se recueillir auprès de sa famille. Aujourd’hui, chacun témoigne sa gratitude à sa manière : en silence, avec des fleurs ou en prenant soin de l'endroit où reposent leurs proches. On n’oublie pas ceux qu’on a aimés, même s’ils ont disparu. Ils ne disparaissent jamais dans notre esprit, dans notre cœur, confie un homme, venu également se recueillir.

Une fête de la Toussaint importante aussi pour les plus jeunes. Matthis, 17 ans, tenait à être ici ce lundi matin. Devant le cimetière, les vendeurs de fleurs sont nombreux. Cette boutique est installée depuis cinq générations. La gérante, Maryse Grieu, y propose de fleurir les tombes pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Sans surprise, les fleurs les plus demandées sont les chrysanthèmes. Avec le temps, les fleurs changent peut-être, mais la tradition de la Toussaint et les souvenirs, eux, restent bel et bien ancrés.