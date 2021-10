Retour des bouchons : les surprises du classement les villes des plus embouteillées de France

On les avait presque oubliés pendant la crise du Covid. Mais qui dit retour à la vie normale dit… retour des bouchons. Mais où perd-on le plus de temps pour aller au boulot ? La réponse vient du magazine Auto Plus, qui a publié un palmarès des villes les plus embouteillées de France. Et première surprise, Paris n'est pas en tête, contrairement à de précédents classements. C'est Rennes qui hérite de ce triste titre, avec 18h05 perdues dans les bouchons en septembre.

La métropole bretonne est suivie par la cité phocéenne, Bordeaux atterrissant sur la troisième marche du podium en écopant par ailleurs de la plus forte progression. Paris n'est qu'en septième position du palmarès, ses automobilistes n'ayant perdu "que" 15h40 dans les embouteillages en septembre.