Trafic de drogue : retour à Salon-de-Provence

C'était il y a deux mois dans cette cité de Salon-de-Provence. Cet endroit, devenu un point de deal, était rasé à coup de bulldozer et de tronçonneuse. Et depuis, les habitants à proximité se sont réappropriés les lieux. Une opération coup de poing de la mairie, deux jours après cette scène de guerre dans le quartier. Le 7 septembre, des hommes cagoulés ouvraient le feu à la kalachnikov, alors qu'à quelques mètres de là, les enfants sortaient de l'école. Depuis, quatre familles ont changé leurs enfants d'établissements.

Pour celles qui sont toujours là comme Sonya, c'est le sentiment d'insécurité qui prédomine. D'autant que le point de vente ne s'est pas déplacé bien loin. Ce jour-là; il est juste en face de la sortie de l'école dans ce parc pour enfants. Ces jeunes ont entre 14 et 20 ans, et disent gagner entre 150 et 200 € par jour. Si après la fusillade et la destruction du point de deal, les clients se seraient fait beaucoup plus rares, le trafic a repris. Les dealers seraient devenus plus mobiles. Empêcher les dealers de se fixer un point précis du quartier, oblige les policiers à s'adapter en permanence. Mais pour les fonctionnaires, cela présente aussi un avantage. Pour continuer de gêner le trafic, le maire a prévu de démolir d'autres lieux du quartier. Si la municipalité n'a qu'un champ d'action limité, pas question de baisser les bras.