Transports : où faudra-t-il présenter son pass sanitaire ?

Les tests seront payants à partir d'octobre. En attendant il faudra le pass sanitaire dès le mois d'août pour voyager à bord des TGV, Intercités, cars inter-régionaux et vols intérieurs. Quatre modes de transport empruntés par 500 000 personnes chaque jour et bien plus en période de vacances. Alors qui va les contrôler ?

Du côté des compagnies d'autocar, contrôler le pass sanitaire devrait être un peu plus simple. Il y a une cinquantaine de passagers dans chaque bus. Un chauffeur est prêt à le faire et il s'adapte constamment depuis le début de la crise. "Tout le temps, il y a des nouvelles règles, il faut les suivre", confie-t-il. Le directeur commercial de la compagnie, lui, est un peu plus inquiet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.