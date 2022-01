Transports, télétravail... Ce qui change pour vous ce lundi

Les entreprises devront également renforcer leur recours au télétravail pour atteindre au moins 3 jours par semaine. Ce lundi, on ne pourra plus boire un café debout, mais on peut rester au comptoir à condition d'être assis. Tous les clients devront consommer assis, que ce soit dans les bars ou les restaurants, à l'intérieur comme en terrasse.

À partir de lundi 3 janvier, le masque est aussi obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus dans les établissements recevant du public et à l'extérieur et dans les villes où la règle s'applique déjà aux adultes. Marius, 7 ans, “en a un peu marre”.