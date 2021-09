Transports : TGV, 40 ans de légende

Il se refait une beauté pour ses 40 ans. Avec un nez aérodynamique aux allures de fusée, le TGV du futur change de couleur et de style. Il est plus économique, plus silencieux et plus confortable. Faire face à la concurrence, c'est tout l'enjeu du nouveau train à grande vitesse qui pourra accueillir 740 passagers au lieu de 600 aujourd'hui. Serons-nous alors plus serrés lors du voyage ? Non, selon la SNCF qui réorganise son train avec plus de rames, plus de secondes classes et donc un projet avec plus d'espaces.