Traversée de la Manche : la ruée des migrants avant l'hiver

Pendant notre tournage, Olivier repère sur la plage un bateau échoué. Il prévient tout de suite le Cross . Sur place, on constate que le bateau est abîmé. Il s'est probablement échoué la nuit dernière. À son bord devaient se trouver 40 à 50 migrants. C’est le travail des policiers que d’empêcher ces traversées périlleuses. Et pourtant, avant-hier, les secouristes ont sauvé 800 migrants en 24 heures. Un record. Les passages sont beaucoup plus nombreux grâce à la météo clémente.

Puis, sur le port, devant cette boutique d’articles nautiques, on croise un jeune soudanais et il nous explique qu’il est venu acheter un gilet de sauvetage pour sa future traversée. Mais il y a un autre problème. Les passeurs, ils sont ici de plus en plus nombreux, et surtout, mieux organisés.