Trois adolescents blessés dans un accident de car sur la neige dans le Doubs

Le bus finit sa course couchée dans le fossé. À l'intérieur, il y a 30 enfants. À l'arrivée dans un virage, la conductrice a tenté de dépasser un véhicule lent. Elle perd le contrôle. Le bus glisse sur une vingtaine de mètres et vient percuter les arbres. La route était verglacée. D'après Ludovic Miroudot, maire (DVD) de Labergement-Sainte-Marie dans le Doubs, c'est une cause fréquente d'accident dans le secteur. "Il y a beaucoup d'accidents au niveau des premières neiges, puisque ce sont des neiges qui sont lourdes. Et il y a des routes secondaires, donc déneigées après les nationales", explique-t-il.