Trop de chatons : responsabilité collective

Actuellement, c'est la saison des chatons. On les voit un peu partout, notamment sur les bords de route, dans les cartons, devant les refuges, dans les campagnes et parfois même dans les poubelles. La prolifération des chatons est un moment vraiment redouté par les associations et les refuges qui vont être saturés par ces chatons qu'ils vont récupérer. Il faut remarquer que cette année, avec la pandémie, les mairies ont un peu laissé de côté la campagne de stérilisation. Il faut pourtant savoir que l'Hexagone a la plus grande population de chats d'Europe. Comment adopter un chat ?