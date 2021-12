Truffes : comment bien les choisir ?

Chaque hiver en compagnie de son chien, Quentin Garnier, trufficulteur à Sainte-Alvère à Val de Louyre et Caudeau (Dordogne), se livre à la même chasse au trésor. Un peu partout sous ses pieds se cache le précieux butin. Un seul indice pour le trouver, son parfum inimitable. Les truffes se trouvent sous terre au pied des noisetiers ou des chênes. De tous les champignons, il est le plus rare et le plus cher. "On n'en trouve que deux mois dans l'année et c'est encore assez mystique. On n'a pas de valeur sûre. On ne sait pas la produire de façon vraiment industrielle", dit-il.