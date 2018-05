VIDÉO - Trump mime les terroristes du Bataclan : "J'aurais aimé entendre Macron là-dessus", regrette un rescapé

Cette fois-ci, Donald Trump est allé trop loin. Vendredi 4 mai, lors d'une prise de parole à la convention de la NRA, le puis­sant lobby pro-armes à feu aux États-Unis, le président améri­cain a de nouveau exposé sa théorie selon laquelle les attentats survenus le 13 novembre 2015 auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées. Pendant son intervention, il a même mimé l'attaque du Bataclan ("Boom ! Viens par-ici. Boom ! Viens par-là"). Cette séquence a suscité une vague d'indignations en France, le Quai d'Orsay faisant part de sa "ferme désapprobation" et appelant "au respect de la mémoire des victimes".





Rescapé de l'attaque du Bataclan, Bruno Poncet a fait part de son émotion après cette nouvelle sortie de Trump. "Quand je vois cette gestuelle, ça me rappelle ce que j'ai vécu. J'ai attendu pendant une heure et demie qu'on vienne me tuer. À un moment donné, ils (les terroristes, ndlr) étaient à 4 ou 5 mètres de moi. Ils étaient en train de faire les allées pour finir le travail", a témoigné sur LCI le secrétaire fédéral du syndicat Sud-Rail. Ce geste-là (Trump mimant les terroristes, ndlr), je le connais, je l'ai entendu. On a été 1400 à avoir de la chance ce jour-là qu'un commissaire de la Bac entre et tire sur celui qui était sur la scène, déclenchant derrière un enrayage de ce qui était en train de se passer. Je lui dois la vie, on lui doit la vie."