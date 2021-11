"Un air de campagne" : ces Français qui se sentent déclassés

En quarante ans, le sentiment de déclassement a progressé dans notre pays. Chez les hommes, la part de ceux qui occupent une position sociale inférieure à leur père est passée de 7 à 15%. Chez les femmes, elle est passée de 5 à plus de 11%. Ce sentiment de déclassement concerne tous les milieux sociaux, les ouvriers, les employés, les cadres. Et cela peut commencer très tôt. Par exemple, Chloé, 21 ans, n'arrive toujours pas à trouver du travail dans son domaine, malgré un bac +3 en design. Des jeunes diplômés qui ne parviennent pas à s'insérer professionnellement, il y en a de plus en plus. Pourtant, du travail, ce n'est pas ce qui manque.