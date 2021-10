"Un air de campagne" : ces Français qui vivent dans une zone blanche

À Saint-Georges-d'Annebecq (Orne), les habitants font face à une couverture réseau insuffisante et accès plus que limité à Internet. Ils se sentent pénalisés et pour faire bouger les choses, ils ont décidé de se mobiliser avec une pétition adressée au maire. Elle a été signée par la moitié de la commune, soit 80 habitants. Et c'est trop peu pour peser dans les décisions.