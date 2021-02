Un air de Sahara dans une partie du pays

Ce sable provient du Sahara, du Mali et d'Algérie. Un événement classique porté par le sirocco, mais plus visible que d'habitude. Selon notre spécialiste Louis Bodin, "ce qui lui donne un caractère un peu différent, c'est qu'on est en hiver et avec l'humidité, le sable reste plus longtemps en suspension dans l'air. Donc on le voit de manière beaucoup plus spectaculaire avec une couleur plus marquée que d'habitude". Le phénomène est même plus impressionnant en Afrique et au Moyen-Orient. Parfois, le sable traverse l’Atlantique pour aller jusqu'au Etats-Unis. Dès ce soir, il aura quitté le pays pour finir sa course dans le reste de l'Europe.