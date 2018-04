VIDÉO - Un an après l'attentat des Champs-Elysées, Macron rend hommage au policier tué Xavier Jugelé

Un an jour pour jour après l'attentat survenu sur les Champs-Elysées le 20 avril 2017, Emmanuel Macron a rendu hommage ce vendredi après-midi à Xavier Jugelé, le policier tué lors de l'attaque. Accompagné de la maire de Paris Anne Hidalgo et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le chef de l'Etat a déposé une gerbe et dévoilé une plaque commémorative "à la mémoire du capitaine de police Xavier Jugelé, assassiné en ce lieu le 20 avril 2017, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir".





L'agent des forces de l'ordre, âgé de 37 ans, avait été tué au volant d'un car de police positionné devant l'Institut culturel de Turquie. L'auteur de l'attaque, Karim Cheurfi, un jihadiste français de 39 ans, avait été abattu par la police dans la foulée. Il avait également blessé deux autres policiers. Daech avait rapidement revendiqué l'attentat.