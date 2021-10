Un an après la tempête Alex, retour dans la vallée de La Roya

Un an après la tempête à Saint-Martin-Vésubie, le sort de certaines maisons et de leurs habitants reste suspendu. Pour celle de Célestine Martelli, il y a urgence. "Elle ne passera pas l'hiver avec la neige et le verglas. Moi, je ne demande pas qu'ils fassent les travaux tout de suite, mais qu'au moins, ils préservent la maison pour qu'elle ne tombe pas", explique la sinistrée. Sa maison est intacte et elle s'y rend régulièrement. Aujourd'hui, Célestine est relogée dans un studio. A 86 ans, elle est heureuse de pouvoir rester à Saint-Martin mais sa maison lui manque.