Un an après, que donne le retour aux 90 km/h en Haute-Marne ?

Depuis janvier 2020, 800 nouveaux panneaux de limitation de vitesse ont été posés en Haute-Marne sur 750 kilomètres de routes départementales. Un an après, il est difficile de trouver un automobiliste qui regrette les 80 km/h sur ces grands axes du département. "Quand on roule à 80 km/h, on avait plus tendance à regarder à droite ou à gauche que quand on roule à 90 km/h où on est plus concentré", lance un conducteur. En effet, la seule difficulté est de ne pas oublier d'adapter sa vitesse dès qu'on quitte une route à 90 km/h.