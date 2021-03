Un bébé de six mois sauvé des flammes par de jeunes Nantais

Une chaîne humaine a été accrochée à la façade d'un immeuble pour sauver des vies. Des jeunes sont en train d'évacuer une femme à la force de leurs bras. Deux étages plus haut, un appartement est en flamme. Une fumée noire épaisse s'échappe de la fenêtre. Elle l'aurait probablement asphyxiée. Les sauveteurs improvisés sauvent aussi son compagnon et leur bébé, jetés dans une pile de matelas entassés en urgence en bas des fenêtres.

L'incendie a eu lieu dimanche à Nantes, dans le quartier de la Bottière. Il démarre en fin d'après-midi au premier étage et se propage vite dans le reste de l'immeuble. Une famille coincée ne peut pas sortir. Les faire passer par la fenêtre était le seul moyen de les sauver. Les pompiers sont arrivés quelques minutes après le sauvetage et éteindront l'incendie qui n'a fait aucune victime, grâce notamment au courage des jeunes du quartier. Les deux parents et leur bébé, sauvés in extremis, sont actuellement en bonne santé.