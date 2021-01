"Un bruit permanent de machine à laver" : un parc éolien provisoirement mis à l'arrêt

Ce dernier salue néanmoins la décision de la préfecture : "Je pense que la préfecture a eu cette intelligence, cette indépendance et ce courage, car ce n’est pas une décision courante de la part d’une préfecture, de faire arrêter le parc." Pour Aurélie et sa famille, qui s’étaient installés dans un ancien couvent de la commune, la situation était devenue invivable, au point de déménager à l’autre bout de la maison pour ne plus entendre les éoliennes.

"C’est une machine à laver dehors, en permanence, et vous n’avez pas de 'phénomène d’habituation'. Quand le bruit se concentre à l’intérieur de ma cour, cela se transforme en bruit d’avion en survol très bas, mais qui ne se pose jamais", raconte la jeune femme, avant d’ajouter : "Ça ne cadre pas avec le paysage sonore, on n’entend plus les chants des oiseaux, vous finissez par vous focaliser sur ce que vous entendez le plus, vous ne profitez plus du reste."