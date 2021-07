Un canon laser anti-drones testé avec succès par l'armée française

Baptisé Helma-P et développé par la PME française Cilas, cet engin militaire comporte un boîtier monté sur un trépied qui contient "un système de détection du drone, de pointage qui permet de le suivre et un laser qui permet de le neutraliser", a détaillé le cabinet. Cette neutralisation peut se faire de deux manières : soit éblouir le drone pour l'empêcher de s'orienter et donc l'immobiliser, soit "brûler le drone et le détériorer", ce qui se fait actuellement en un "délai inférieur à 10 secondes".

Le prototype testé mercredi permet donc de neutraliser des petits drones - ceux qu'on trouve dans le commerce - de quelques centaines de grammes -, mais aussi les plus gros, d'un poids inférieur à 100 kilos. Il est capable de les détecter jusqu'à 3 km, et de le neutraliser jusqu'à 1 km au moyen de son laser d'une puissance de 2 kilowatts. "On va utiliser des drones qui arrivent de tous les côtés, explique sur TF1 Jean-Pierre Devaux, consultant défense, ingénieur général hors classe de l'armement."Les systèmes actuels de défense ne sont pas forcément adaptés à cette saturation de l'espace aérien comme on a pu voir au Haut-Karabakh."