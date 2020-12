Un dîner de Noël réconfortant avec le Secours catholique

Pas question cette année encore d'oublier les plus démunis ou les personnes seules. Dans une petite rue sombre de Tours (Indre-et-Loire), sous un porche, des ombres s'engouffrent pour fêter leur réveillon. Un repas a été organisé en commun par plusieurs associations, dont le Secours catholique. C'est aussi un moment de partage et de convivialité pour tous : les bénévoles, mais surtout les esseulés, les sans-abri et les plus précaires.