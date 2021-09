Un éboueur virois explose tous les records sur TikTok

Comme tous les jours, Jimmy fait sa tournée de ramassage. Dans cette commune de 10 000 habitants, le jeune éboueur ne passe pas inaperçu. Sur le réseau social TikTok, ses vidéos font des millions de vues. Alors ici, c'est une vraie star. Louis, cinq ans, est sûrement son plus grand fan. Chaque semaine, Jimmy a droit à un dessin et le jeune garçon, lui, à sa photo sur le camion. Des admirateurs plus jeunes mais aussi plus âgés comme Annick, 74 ans, sans Internet qui découvre ses vidéos.