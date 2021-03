Un employeur peut-il obliger un salarié à se faire vacciner ? Le 20H vous répond

Un employeur peut-il imposer un salarié en télé-travail de revenir au bureau ?

C'est surprenant, mais il n'y a pas de délai légal. Dans les faits, oui, votre employeur peut vous demander de revenir au bureau du jour au lendemain, mais évidemment il vaut mieux en discuter et organiser cela en bonne intelligence. Le télé-travail reste la règle.

Peut-il m'imposer la vaccination ?

Non, votre employeur ne peut pas vous imposer la vaccination contre le Covid. Elle n'est pas obligatoire en France. Il ne peut donc pas outrepasser la loi.

Peut-il obliger à rattraper les heures non-travaillées pendant le couvre-feu ?

Oui, c'est possible. Cela existe d'ailleurs déjà dans certains magasins qui ouvrent plus tôt. Votre employeur peut vous demander de changer vos horaires (arriver plus tôt, travailler pendant l'heure déjeuner) mais il ne faut pas que cela modifie votre durée légale du travail (si vous travaillez 35h, cela ne peut pas excéder 35h) et que cela porte une atteinte d'une façon excessive à votre vie personnelle ou familiale.