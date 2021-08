Un Français passe en moyenne 27 ans de sa vie sur Internet

Sur notre téléphone ou notre ordinateur, avons-nous une idée du temps passé chaque semaine sur Internet ? Les Français restent en moyenne plus de 56 heures sur Internet par semaine. Cela veut dire que nous allons passer 27 ans de notre vie sur Internet. "Lire des journaux, commander à manger... Tout se fait sur Internet actuellement", rapporte un passant au micro de TF1. Et surtout nous passons 21 heures de notre temps chaque semaine à travailler sur Internet, les yeux rivés sur notre ordinateur au bureau. Internet sert aussi à se divertir. Nous passons six heures et demie sur les réseaux sociaux. Et c'est autant d'heures pendant lesquelles nous ne pratiquons pas de sport.