Un Girondin découvre 85 000 euros dans les encombrants

Cet argent, vous ne le verrez pas, et nous non plus. Il est bien gardé dans les locaux du commissariat de Bordeaux. Mais c’est bien ici qu’il a été trouvé il y a une semaine : au milieu des encombrants, dans un éléphant en porcelaine. L’homme qui a mis la main dessus, nous ne l’avons pas trouvé. Et on l’imagine plutôt discret, même s’il a décidé de donner son magot aux policiers.