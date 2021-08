Un grand chassé-croisé à Lyon ce samedi

C'est une journée de départ sous les orages dans la vallée du Rhône. Quand il pleut, rien de tel que de prendre le train pour partir en vacances. Devant la gare de Lyon-Part-Dieu, plus grande gare de correspondance en région, on atteint près de 95 TGV et plus de 100 000 voyageurs à l'intérieur. Une véritable fourmilière. Toute la journée vont se croiser ceux qui rentrent de vacances, forcément déçus de retrouver la grisaille, et ceux qui sont impatients de quitter la région.