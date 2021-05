Régionales : un isoloir anti-Covid inventé en Bretagne

Pour le moment, ce n'est encore qu'une maquette. Mais ces prototypes d'isoloir devraient être opérationnels pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Leur particularité : "pas de rideau, complètement lavable, recyclé, recyclable", détaille Alexandre Deby, le directeur-général de l'entreprise Evénements et Tendances, située à Arradon dans le Morbihan. Ils permettront d'allier confidentialité du vote et sécurité sanitaire.

L'idée a été lancée par l'entreprise bretonne Éditions Événements et Tendances. Pour cette dernière, le Covid a tout chamboulé. "La crise sanitaire a impacté sur notre chiffre d'affaires entre 20 et 30%. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve des relais de croissance", confie son directeur associé Laurent Guillemet. Il faut donc se réinventer et trouver des soutiens auprès des maires des communes voisines par exemple.