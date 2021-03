Un jour de congé en plus : le joli cadeau d'anniversaire d'un patron à ses salariés

Basée à Fay-aux-Loges (Loiret), l'entreprise, qui fabrique des escaliers sur-mesure, est parvenue à terminer l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros, contre 6,4 millions d'euros en 2019, soit une baisse de seulement 5 %, et ce malgré la fermeture de l’usine durant un mois et demi en mars dernier. De bons résultats au vu du contexte actuel, qui ont été rendus possibles grâce à l'implication des salariés, ces derniers ayant également accepté de passer en horaires décalés pour limiter le brassage du personnel.

"C’est la première entreprise à prendre une telle mesure sociale, à ma connaissance. Cela donne un peu de joie et on en a besoin en ce moment", souligne Quentin Mathys, autre salarié. La mesure a un coût pour l’entreprise : 30.000 euros par an. Un effort qui est largement compensé par la motivation des salariés, si l'on en croit le patron. "On voit que derrière, cela permet de créer de l’énergie et du dynamisme auprès des équipes", se félicite Samuel Poisson, président directeur général du groupe Bellier.

Une mesure sociale qui rend chaque anniversaire encore plus attendu.