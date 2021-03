Un libraire parisien sauvé de la banqueroute grâce à l’un de ses clients

Mais à cause de la crise sanitaire et après la période des Gilets jaunes, Hubert Bouccara est au bord de la faillite. Il ne lui reste que cinq euros pour manger chaque jour. "On nous a empêchés de travailler. Un jour où j’ai ouvert pendant le deuxième confinement, j’ai été menacé de garde à vue. On n’a pas le droit de faire ça aux gens. Moi, si je ne travaille pas je fais comment pour me nourrir et payer mes frais ? Je n’ai rien d’autre", s’indigne le passionné de livres.

Depuis le début de la pandémie, qui a contraint un temps les libraires à fermer leurs commerces, Hubert Bouccara a perdu 90% de son chiffre d’affaires. Il affirme n’avoir reçu aucune aide et n'avoir pas pu payer son loyer pendant trois mois. "Je me voyais SDF, c’était fini ! Je me voyais expulsé d’ici et de chez moi. On ne peut plus payer, on met les gens dehors. C’est comme ça que ça se passe", peste-t-il.