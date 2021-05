Un loup repéré à moins de 50 km de Lyon, une première depuis près d'un siècle

Un loup gris a été aperçu sur la commune de Chambost-Allières dans le Beaujolais, à moins de 50 kilomètres de Lyon dans la nuit du 9 au 10 avril. Une première depuis près d’un siècle. L’animal a été photographié par Marc et Floriane, deux naturalistes amateurs, grâce à un piège photographique. "On peut conclure seulement qu’il était présent ici le 10 avril, mais on ne peut pas conclure que c’est un individu qui est installé ou un individu en phase de dispersion", explique Marc.

Pour Floriane, ce loup pourrait permettre de réguler certaines espèces. "On sait qu’il peut vraiment aider les chasseurs et être un allié. Alors bien sûr, il ne va pas consommer que du sanglier, du chevreuil ou du renard", prévient-elle. C’est pourquoi les propriétaires de troupeaux de moutons et de chèvres craignent à présent de sortir leurs bêtes et de les "jeter dans la gueule du loup". La nouvelle suscite l’inquiétude de Thierry Marchau, éleveur de brebis laitières qui viennent tout juste de mettre bas pendant ce printemps. "On enferme des animaux dans un parc, on les laisse sans surveillance, le loup passe par-dessus la clôture et c’est la fête au village ! Il s’attaque à tout le troupeau", s’inquiète-t-il.