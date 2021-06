"Un moment d'apocalypse" : des riverains sous le choc des orages torrentiels dans le Rhône

Les images, qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, sont impressionnantes. Peu après 19h ce mercredi 23 juin, un violent orage s'est abattu sur Lyon et sa Métropole, mêlant trombes d'eau, grêles et vent. "Ça a commencé par noircir, à pleuvoir de plus en plus fort, dans un bruit terrible et on se demandait si on allait s’en sortir", résume, au micro de TF1, l'un des riverains qui a assisté à l'orage.