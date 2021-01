Un parc éolien trop bruyant mis à l’arrêt par la préfecture de l'Orne

Depuis deux ans, des éoliennes bousculent le quotidien d'Aurélie. Elle les compare à une machine à laver située en extérieur. Ce qui la dérange le plus, c'est l'absence de phénomène d'habituation. Aurélie et sa famille se sont installées dans un ancien couvent. Pour essayer de ne plus entendre les éoliennes, ils se sont installés à l'autre bout de la maison. "Le bruit ne s'intègre pas au paysage sonore et vous n'entendez même plus le chant des oiseaux", déplore cette mère de famille.