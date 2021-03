Un parfum de liberté dans les Ehpad

Les règles sanitaires vont être assouplies dans les Ehpad, notamment pour les visites des familles. Un soulagement pour les résidents, comme Madeleine Cantau, 98 ans. "Ça fait plaisir ! Une sorte de liberté", dit-elle. À partir de la semaine prochaine, sa fille n'aura plus besoin de prendre rendez-vous pour venir la voir. "Le contact est plus important, notamment pour les personnes âgées. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse avoir plus de visites et reprendre une vie normale", explique Audrey Ragouin, directrice adjointe de l'Ehpad "Korian Villa Bontemps".