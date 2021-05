Un premier week-end de déconfinement aux airs de vacances à Collioure

Oublier la contrainte des dix kilomètres, une famille en a parcouru 900 pour ce moment : la rencontre des orteils et de l'eau salée. Au programme, plage, produits locaux et détente. Qu'importe si le soleil est là ou pas, la tenue est estivale. A peine arrivés, certains s'attellent déjà aux premiers souvenirs de vacances. Un peu plus loin, un hôtel s'anime tout doucement. Sur 23 chambres, quinze sont occupées. "Il y a un petit frémissement ce week-end", raconte Jean-Philippe Sanyas, le gérant. "On aura un peu de monde le week-end prochain mais entre les week-ends, c'est très calme", rajoute-t-il.