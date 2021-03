Un restaurant a obtenu le droit d’ouvrir pour les salariés

A Sancourt (Nord), un restaurant a pu rouvrir ses portes le midi, en semaine, pour accueillir les salariés des entreprises du secteur. Celles-ci ont signé une convention et s'engagent à respecter les gestes barrières : masque, lavage des mains et inscription de ses coordonnées dans un registre. Le protocole sanitaire est également strict au niveau des tables pour éviter toute contamination. Une salle différente pour chaque entreprise, deux mètres séparent chaque table et un chaque client. Par conséquent, la capacité du restaurant est réduite de moitié : 45 couverts au lieu de 96 avant l'épidémie. Et la moitié du personnel reste en chômage partiel.