Un spectacle de trois cabarets parisiens en live streaming pour la Saint-Valentin

Quelques notes suffisent pour faire revivre l'âme de Montmartre. Au Lapin Agile, père et fils entretiennent en chantant la mémoire des lieux. La mère d'Yves Mathieu était là avant lui en 1938. "On continue à chanter, à s'entraîner, à s'exercer et se chauffer la voix en attendant que ça ouvre", a affirmé Frédéric Thomas. Mais là, ils répétaient, car ils ont un rendez-vous chez Michou avec deux autres cabarets.

Dans les loges, Aharôn Van-eylen, imitateur de Johnny, se prépare. "Chez moi, je continue à me maquiller et à m'entraîner régulièrement pour garder la main sur mes pinceaux", a-t-il confié. À ses côtés, Sylvie Vartan, elle, est quasi prête. Trois créatures débarquent de chez Madame Arthur. Ils sont voisins, mais ne se connaissent pas. "Je chante plus fort que tout le monde si j'en ai envie, je dis ce que je veux et c'est très plaisant", a déclaré Odile de Mainville.