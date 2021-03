Un test PCR toutes les 48 heures : le ras-le-bol des frontaliers de Moselle

À Spicheren (Moselle), un centre de dépistage se trouve juste sous la frontière. Et chaque matin dès 6 heures, près d'une voiture sur deux s'y arrêtent. Depuis le 2 mars en effet, il faut un test Covid négatif tous les deux jours pour entrer dans le Land de la Sarre, en Allemagne. Les 16 000 travailleurs frontaliers de Moselle n'ont donc pas le choix. "Tous les deux jours, je viens ici pour me faire tester et j'ai les résultats dans les 20 minutes sur smartphone", confie l'un d'entre eux.

Avec ce test obligatoire tous les deux jours, les journées des frontaliers sont encore plus chargées. "On ne voit pas vraiment l'utilité. On travaille avec des Allemands qui, eux, ne font pas de test", lance un des travailleurs frontaliers. La situation est encore plus compliquée pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser le transport en commun. Ils n'ont plus le droit de traverser la frontière. Certains doivent alors passer à pied d'un bus français à un bus allemand. Le comité de défense des travailleurs frontaliers a déjà organisé plusieurs manifestations. Il demande à l'Allemagne de suspendre ces tests obligatoires.