Un troisième confinement : êtes-vous prêts ?

Un nouveau confinement est dans tous les esprits. Pour certains, la simple idée de revivre un tel épisode est une nouvelle épreuve. "Je suis désabusé, je suis triste, suis inquiet", nous confie un passant. Certains y sont, au contraire, favorables. Selon eux, ce sera le seul moyen d'en finir avec l'épidémie. "C'est une bonne chose le confinement. Je pense que, malheureusement, il faut passer par là pour pouvoir retrouver le plus rapidement possible une vie normale."

Y aura-t-il de nouvelles restrictions de circulations ? Les écoles resteront-elles ouvertes ? Nos concitoyens s'interrogent. Pour les petits commerces, c'est l'angoisse. Maxime Bouquet, propriétaire d'un dépôt-vente à Bordeaux (Gironde) a déjà perdu 40% de son chiffre d'affaires. Dans tous les cas, chacun attend de savoir quelle sera la direction à suivre. "On attend les annonces pour voir un petit peu comment on s'organise. Je préfère ne pas faire de plan à l'avance", a affirmé Virginie Rey, une autre commerçante à Bordeaux. Être fixé pour pouvoir organiser son avenir proche, voilà la question à laquelle nous tous attendons une réponse le plus rapidement possible.