Une ambiance au beau fixe dans les centres aérés malgré les mesures sanitaires

Le masque pour les plus de six ans et la distanciation ne sont pas des contraintes pour occuper des enfants toutes les vacances. C'est en tout cas le défi de l'équipe d'un centre aéré à Lacanau (Gironde).

Le rire, c'est le thème de ces deux semaines d'activité. Voici par exemple "je te tiens, tu me tiens par la barbichette" version Covid. Le jeu consiste à faire des grimaces en faisant rire l'autre. Par ailleurs, pour garder l'attention des enfants, on fait un changement de jeu toutes les 30 minutes. Le but étant de permettre à ces petits de s'amuser et de garder le sourire même avec le masque et le Covid.