VIDÉO - Une amende contre le harcèlement de rue : les policiers craignent une mesure "impossible à appliquer" sans moyens

Comment, dès lors, rendre la mesure applicable ? "Là encore, c'est une question de mobilisation, de moyens, de disponibilités d'agent", poursuit le policier, qui considère que les forces de l'ordre n'ont pas été assez entendues sur le sujet. "Vous savez, ce ne sont pas les 7500 policiers et les 2500 gendarmes prévus (en plus) sur le quinquennat qui pouront mettre réellement en application cette loi, qui j'espère le deviendra in fine." Et de conclure : "La mesure est on ne peut plus louable. On y est favorable, à condition qu'on nous donne les moyens de l'appliquer."