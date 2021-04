Une caissière de Strasbourg licenciée pour avoir fait ses courses pendant sa pause

Contactée, la direction du groupe a répondu par mail. Elle prend acte de la déclaration de la salariée et mandate un expert en droit du travail pour clarifier les faits. Pour Fouzia et Taibi, son conjoint et aide-soignant, c'est une façon choquante de remercier les fameux premiers de corvée. Avec son avocat, elle attaque un licenciement qu'elle considère comme "abusif et disproportionné". Ce sera au Conseil de Prud'Hommes de Strasbourg de se prononcer.