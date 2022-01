Une centaine de personnes bloquées par un éboulement en Haute-Savoie

Il faut ensuite prendre un sentier de randonnée pendant trente minutes. Mais le chemin est très escarpé et glissant à cause de la neige. C'est pour cela que les secouristes ont transporté par hélicoptère les personnes les plus fragiles. L'accès au village nous a pris environ une heure et demie. Il reste une cinquantaine de personnes sur place qui se prépare à évacuer.