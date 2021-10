Une grande campagne lancée en faveur du don du sang

Et si vous donniez votre sang à la sortie de la caisse ? C'est ce que propose ce centre commercial landais. Le but est d'attirer le plus de donneurs possible. Installé au milieu de la galerie marchande, l’Établissement français du sang veut faciliter le don. Partout dans l'Hexagone, des collectes sont organisées pendant les trois prochaines semaines, il y a urgence. Les réserves ont atteint un niveau historiquement bas. Dix mille dons sont nécessaires chaque jour.

Cause de cette pénurie, la baisse du nombre de collectes en entreprise et dans les universités depuis la crise sanitaire. Alors, il faut innover avec ces stands éphémères qui semblent fonctionner. Ici, 80 donneurs ont répondu présents. Jocelyne était venue faire ses courses. Elle vient de décider de donner son sang pour la première fois. "Ça fait une collecte plus importante que quand on fait les collectes d'habitude. On a des habitués qui viennent mais ça permet de drainer de nouveaux donneurs et c'est fait pour ça aussi", confie Fanny Beaumont. Vous pouvez désormais donner votre sang partout dans le pays. Aucun pass sanitaire n'est nécessaire.