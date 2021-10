Une journée avec une bénéficiaire et bénévole du Secours populaire

Gaëlle est bénévole au Secours populaire depuis près d'un an, mais pas seulement. Comme 80 familles de la région, elle vient chercher, elle aussi, des colis alimentaires. Elle travaillait dans une boîte de nuit qui a fermé du jour au lendemain : plus que 300 euros en poche pendant deux mois, le temps du nouveau calcul de ses aides. Elle n'a donc plus rien pour se nourrir et subvenir aux besoins de sa fille.