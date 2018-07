VIDÉO - Une loi va punir plus durement les rodéos urbains

Les riverains en ont assez et ils l’ont fait savoir. Le rodéo urbain est une pratique qui devrait être sanctionné plus durement désormais. Ce jeudi 26 juillet, le Parlement a adopté une proposition de loi LREM visant à sanctionner leurs auteurs. La chambre haute a adopté conforme le texte qui avait été adopté à l'Assemblée début juillet. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre Jacqueline Gourault se sont félicités de l'adoption de ce texte "à une très large majorité", y voyant la démonstration du "large consensus" ayant présidé à son élaboration.





Ils estiment que le texte "apporte désormais un cadre juridique adapté et dissuasif pour prévenir et réprimer ces agissements dangereux, qui suscitent l'exaspération de la population et l'inquiétude des élus". A l'Assemblée, Jacqueline Gourault avait évoqué le "fléau" que représentent ces équipées en motos, scooters, quads... d'individus inconscients, souvent très jeunes".