Une maison du bien-être pour les futurs parents à Vannes

Marine accouche dans trois mois. Depuis le début de sa grossesse, il a été difficile d'avoir des moments pour elle avec les confinements. Pour cette fois, pas de sport, mais un massage du dos chez "Maman Douceur". Ce soin est possible, car il est encadré dans une maison de périnatalité. Quelques salles plus loin, l'ambiance est un peu plus active. C'est un cours de bien-être qui vise à préparer le corps et le mental.