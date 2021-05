Une nouvelle affaire de maison squattée à Carcassonne

Michel Monge est un propriétaire à bout. En un an, la maison héritée de ses parents a été squattée à deux reprises. Depuis près d'un mois, une famille de trois adultes et de sept enfants s'y est installée après l'incendie de leur logement fin avril. Les squatteurs ont arraché le panneau "à vendre" de la maison et ont fait installer le gaz et l'électricité. Il commence à en avoir assez parce que ça s'est déjà passé l'été dernier. Sa maison a été deux fois cambriolée et deux fois occupée par des squatteurs différents.