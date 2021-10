Une nuit sans service d'urgence : que s'est-il passé à Bourges ce week-end ?

Une situation intenable. Aucune ambulance du Smur de Bourges (Cher) n'a été disponible dans la nuit de vendredi à samedi. Alors que l'établissement avait cherché un médecin urgentiste intérimaire, personne n'était disponible. Conséquence directe, le transport d'urgence n'a pas été assuré pendant plusieurs heures.

Trois élus du département, les maires de Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui. Dans un communiqué commun, ils s'inquiètent d'une situation "inédite de par sa gravité" et dénoncent une "perte de chance de survie en cas d'urgence vitale" pour tous les habitants du département. "Ça fait deux ans que cette situation dure et un an que l’on a alerté les services de l’ARS et le ministère de la Santé. On nous balade", ajoute Nicolas Sansu, maire PCF de Vierzon dans le reportage de TF1 en tête de cet article.